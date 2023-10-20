شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تطرح البيض بـ125 جنيها للكرتونة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، ضمن مبادرة الحكومة بتخفيض الأسعار، والتى تشهد إقبالا كبيرا على شراء السلع الغذائية، كما ضخت الوزارة كميات كبيرة من البيض بسعر 125 جنيها للكرتونة.

كما تواصل منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، أيضا طرح السلع الغذائية، وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين، تضمن كافة السلع الأساسية لصرفها ضمن مقررات شهر أكتوبر الجاري، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كافة السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وبقالين التموين وفروع مشروع جمعيتي.