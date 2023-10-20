شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تواصل تلقى الأبحاث من طلاب كليات الحقوق للمشاركة بمؤتمر "مكافحة الفساد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل كلية الحقوق جامعة حلوان إتاحة التقدم بالأبحاث العلمية المتعلقة بالمؤتمر العلمى والذى يقام تحت عنوان (مكافحة الفساد والتكنولوجيا الحديثة)، وذلك لطلاب كليات الحقوق بالجامعات المصرية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، ورئيس المؤتمر الدكتورة أمل لطفي عميد الكلية، ومقرر المؤتمر الدكتور أحمد عبد اللاه وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،

وتناقش محاور المؤتمر العديد من الموضوعات منها أهمية مكافحة الفساد، مفهومه، وأشكاله، كما يتم تسليط الضوء على تأثيرات الفساد السلبية على المجتمع والاقتصاد، أهمية وجود نظام قانوني فعال لمكافحة الفساد والحد من آثاره، والإجراءات القانونية والقضائية لمكافحة الفساد، ودور النظام القضائي في مكافحة الفساد وتطبيق القوانين الإجرائية المدنية ذات الصلة، كما يناقش المؤتمر التحقيق والعقوبات في قضايا الفساد، وأهمية دور المحققين في جمع الأدلة وإجراء التحقيقات اللازمة في قضايا، وأهمية حماية المحققين أثناء أداء مهامهم، وشرح إجراءات المحاكمة في قضايا الفساد وضمان سرعة العدالة، وكذلك استعراض أنواع العقوبات المتاحة للقضايا المرتبطة بالفساد.

وأعلنت كلية الحقوق عن شروط المشاركة في المؤتمر، وهي:

- الاشتراك خاص بطلاب كليات الحقوق بالجامعات المصرية (مجانا).

- يتناول البحث أحد الموضوعات التي تندرج ضمن محاور المؤتمر.

- أصالة البحث، بحيث لم يسبق نشره ورقياً أم إلكترونياً، أو تقديمه لأي جهة أخرى محلية أم خارجية، ولا تتعدى نسبة الاقتباس من المراجع العلمية 20%.

- تحرى الباحث الجدية والعمق في موضوعه، واتباع منهجية البحث العلمي في الكتابة، بما يقتضيه من الدقة. والأمانة والموضوعية والتوثيق الكامل والإبداع.

- مساهمة البحث في وضع حلول تشريعية للموضوع الذي يتناوله بقدر الإمكان.

- الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم الملخصات والأبحاث وإجراء التعديلات.

- التزام أصحاب البحوث المقبولة بإجراء التعديلات التي تقترحها اللجنة العلمية.

- تقبل الأبحاث باللغتين العربية أو الإنجليزية ولا تقبل الأبحاث المشتركة التي يزيد عدد الباحثين فيها عن إثنين.

- ألا يتجاوز البحث عن 20 أو (30) صفحة حجم (A4) شاملة جميع المراجع والملاحق والأشكال التوضيحية والجداول والرسومات والفهرس.

- إعداد البحث وفقاً للخط المعروف بـ Simplified Arabic ، مع تباعد الأسطر بعد (1.5 lines)، ويكون حجم الخط في المتن (14)، بينما في الهوامش (12) وفي العناوين (16)، وتكتب العناوين بالبنط العريض

- تقبل ملخصات الأبحاث في الفترة من *2023/11/01 م حتى 2023/11/30*