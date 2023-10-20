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نصائح وزارة الصحة لمواجهة العدوى والحفاظ على جهاز المناعة.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات مواجهة العدوى والحفاظ على جهاز المناعة، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات المهمة.

 

 

1- تلقى اللقاحات للتحصين ضد العدوى.

 

2- تجنب التدخين لأنه يتسبب في ضعف الخلايا المناعية.

 

3- الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه خاصة الغنية بفيتامين "ج - سي".

 

4- ممارسة بانتظام.

 

5- الحصول على وقت كافي من النوم والراحة.

 

6- تجنب التوتر والقلق النفسي الحفاظ على النظافة الشخصية.

 

7- الالتزام بالعادات الصحية مثل غسل الأيدي وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

 


الحفاظ على جهاز المناعة وتجنب العدوى

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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