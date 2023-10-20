شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح وزارة الصحة لمواجهة العدوى والحفاظ على جهاز المناعة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات مواجهة العدوى والحفاظ على جهاز المناعة، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات المهمة. 1- تلقى اللقاحات للتحصين ضد العدوى. 2- تجنب التدخين لأنه يتسبب في ضعف الخلايا المناعية. 3- الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه خاصة الغنية بفيتامين "ج - سي". 4- ممارسة الرياضة بانتظام. 5- الحصول على وقت كافي من النوم والراحة. 6- تجنب التوتر والقلق النفسي الحفاظ على النظافة الشخصية. 7- الالتزام بالعادات الصحية مثل غسل الأيدي وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

الحفاظ على جهاز المناعة وتجنب العدوى

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