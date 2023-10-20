شكرا لقرائتكم خبر عن مياه القاهرة: استخدام الرى بالتنقيط للمسطحات الخضراء بمواقع الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة تعليماته بضرورة تنفيذ خطة لزيادة المساحات الخضراء وتركيب شبكات رى حديثة تعمل بالتنقيط للحفاظ على المياه بكافة مواقع الشركة واستغلال كافة المساحات الغير مستغلة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بملف التغييرات المناخية والحرص على توسيع الرقعة الخضراء بجميع انحاء الجمهورية ، ووفقاً لتوجيهات المهندس ممدوح رسلان - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، في توسيع الرقعة الخضراء داخل محطات المياه واستغلال كافة المساحات غير المستعملة.

وأضاف أن المحافظة على المساحات الخضراء تحقق آثاراً صحية إيجابية متنوعة، وزيادة نسب الاكسجين فى الجو مما يخفف من حدة الظواهر والتقلبات المناخية.

كما قامت الإدارة العامة للزراعة بإنشاء المشتل المركزى بمأخذ محطة مياه مسطرد بطاقة إنتاجية 200 ألف نبات لتغذية جميع المسطحات الخضراء بمحطات المياه وجميع المواقع التابعة للشركة بمساحة إجمالية تقدر بنحو 414735 متر مربع تقريبا ، بما يساهم بقدر كبير في الحد من آثار التغييرات المناخية في المواقع التابعة للشركة بمحافظة القاهرة.

واكد المهندس مصطفى الشيمى على توفير قطع الغيار اللازمة لإصلاح المعدات الزراعية من جرارات ومقصات النجيل وماكينات التحديد ، بجانب تدريب العمالة على مهام العمل بأفضل الأساليب الحديثة ، كما اوضح ان الشركة تولى اهتماماً خاصاً بأهمية الحفاظ على البيئة والمشاركة المجتمعية فى ملف التغيرات المناخية كمؤسسة خدمية كبرى ، خاصة أن الشركة تعمل فى مجال إنتاج مياه الشرب والذى يمس بشكل مباشر الصحة العامة للمواطنين، بالإضافة للالتزام بالمعايير البيئية بكافة المواقع التابعة للشركة واستخدام أحدث تكنولوجيات الرى للمسطحات الخضراء التى تضمن توفير أكبر كم من المياه.

كما أكد أن الشركة لديها العديد من المساحات الخضراء بمواقعها الرئيسية والتى تغذى جميع المواقع بالشتلات والأشجار اللازمة لزيادة المساحات الخضراء بجميع مواقع الشركة ، عن طريق تحقيق الاكتفاء الذاتى دون الاستعانة بمصادر خارجية لهذه الشتلات والأشجار وجارى العمل على الانتهاء من كافة مواقع الشركة.