شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 16 مسجدا جديدا فى عدد من المحافظات والان مع تفاصيل الخبر
مديرية أوقاف الدقهلية
1. مسجد سيدي خضر – الطيبة - نبروه
2. مسجد الرحمن الرحيم – قرية كفر بني سالم
3. مسجد شباسي الأحمدية - مركز شربين
مديرية أوقاف البحيرة
4. مسجد عزبة محلبة – الأبعادية – مركز دمنهور
5. مسجد الرحمن - السنيحة – سيدي غازي – كفر الدوار
6. مسجد آل سكيكر- قرية سرنباى - مركز المحمودية
7. مسجد الذاكر - قرية الحماد - مركز رشيد
مديرية أوقاف المنيا
8. مسجد الرحمن – الشماس الغربي – أبو قرقاص
9. مسجد أحمد الشريف – البرجاية - المنيا
مديرية أوقاف دمياط
10. مسجد النور - باب الحرس - دمياط
مديرية أوقاف القليوبية
11. مسجد حسن عبدالعال – عرب الحسانية – شبين القناطر شرق
مديرية أوقاف الفيوم
12. مسجد الرحمة – عزبة الغول – قرية مطرطارس – مركز سنورس
13. مسجد عباد الرحمن – حاتم الطائي – مركز يوسف الصديق
14. مسجد محمد قاسم – أبجيج – مركز الفيوم
مديرية أوقاف الجيزة
15. مسجد بلال الطريق الأبيض – كرداسة
16. مسجد التوحيد – كرداسة
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