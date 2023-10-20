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وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 16 مسجدا جديدا فى عدد من المحافظات

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الاوقاف افتتاح 16 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا اليوم الجمعة، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2023م حتى تاريخه 260 مسجدًا، منها 192 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و68 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

 

مديرية أوقاف الدقهلية

1. مسجد سيدي خضر – الطيبة - نبروه 

2. مسجد الرحمن الرحيم – قرية كفر بني سالم

3. مسجد شباسي الأحمدية - مركز شربين

 

مديرية أوقاف البحيرة

4. مسجد عزبة محلبة – الأبعادية – مركز دمنهور

5. مسجد الرحمن - السنيحة – سيدي غازي – كفر الدوار

6. مسجد آل سكيكر- قرية سرنباى - مركز المحمودية

7. مسجد الذاكر - قرية الحماد - مركز رشيد

 

مديرية أوقاف المنيا

8. مسجد الرحمن – الشماس الغربي – أبو قرقاص

9. مسجد أحمد الشريف – البرجاية - المنيا

 

مديرية أوقاف دمياط

10. مسجد النور - باب الحرس - دمياط

 

مديرية أوقاف القليوبية

11. مسجد حسن عبدالعال – عرب الحسانية – شبين القناطر شرق 

 

مديرية أوقاف الفيوم

12. مسجد الرحمة – عزبة الغول – قرية مطرطارس – مركز سنورس

13. مسجد عباد الرحمن – حاتم الطائي – مركز يوسف الصديق

14. مسجد محمد قاسم – أبجيج – مركز الفيوم

 

مديرية أوقاف الجيزة

15. مسجد بلال الطريق الأبيض – كرداسة 

16. مسجد التوحيد – كرداسة

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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