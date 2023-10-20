شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 16 مسجدا جديدا فى عدد من المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الاوقاف افتتاح 16 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا اليوم الجمعة، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2023م حتى تاريخه 260 مسجدًا، منها 192 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و68 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي: مديرية أوقاف الدقهلية 1. مسجد سيدي خضر – الطيبة - نبروه 2. مسجد الرحمن الرحيم – قرية كفر بني سالم 3. مسجد شباسي الأحمدية - مركز شربين مديرية أوقاف البحيرة 4. مسجد عزبة محلبة – الأبعادية – مركز دمنهور 5. مسجد الرحمن - السنيحة – سيدي غازي – كفر الدوار 6. مسجد آل سكيكر- قرية سرنباى - مركز المحمودية 7. مسجد الذاكر - قرية الحماد - مركز رشيد مديرية أوقاف المنيا 8. مسجد الرحمن – الشماس الغربي – أبو قرقاص 9. مسجد أحمد الشريف – البرجاية - المنيا مديرية أوقاف دمياط 10. مسجد النور - باب الحرس - دمياط مديرية أوقاف القليوبية 11. مسجد حسن عبدالعال – عرب الحسانية – شبين القناطر شرق مديرية أوقاف الفيوم 12. مسجد الرحمة – عزبة الغول – قرية مطرطارس – مركز سنورس 13. مسجد عباد الرحمن – حاتم الطائي – مركز يوسف الصديق 14. مسجد محمد قاسم – أبجيج – مركز الفيوم مديرية أوقاف الجيزة 15. مسجد بلال الطريق الأبيض – كرداسة 16. مسجد التوحيد – كرداسة

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