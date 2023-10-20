شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن قنطرة حجز الصالحية التابعة لوزارة الرى بمحافظة الشرقية والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:1-نسبة تنفيذ أعمال الصيانة تصل إلى 60 ٪ حالياً.
2- إدارج قنطرة حجز الصالحية بالخطة الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى والتي أظهرت إحتياج القنطرة للصيانة وتحديث نظام التشغيل.
3- أعمال الصيانة تشتمل على صيانة البوابات ، وتجديد أجهزة التشغيل الكهروميكانيكية للبوابات وتركيب لوحات تشغيل وتحكم فى البوابات ، وصيانة مصدرى التغذية الكهربائية ، وتركيب كابلات جديدة.
4- القنطرة تخدم زمام 190 ألف فدان وتضم كوبرى علوى حمولة 70 طن ، وهويس ملاحى بعرض 17 متر وطول 116 متر .
5- القنطرة تحجز المياه لتغذية قنطرتى فم الصالحية والسعيدية وعدد من القناطر الصغيرة بخلاف متطلبات مياه الشرب وغيرها من الاحتياجات.
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