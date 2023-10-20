شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: كل مدرسة تضع امتحانات الشهور بالتعاون مع التوجيه الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الأسئلة بامتحانات الشهور المقرر انطلاقه شهر أكتوبر الأسبوع المقبل يتم وضعها من خلال المدارس والتوجيه الفنى بالإدارات التعليمية، موضحة أنها أسئلة قصيرة تقيس نواتج التعلم فيما درسه للطلاب منذ بدء العام الدراسي الجديد وحتى نهاية منهج شهر أكتوبر الجارى.

وكان الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أن مجموعات الدعم المدرسي هي أحد الآليات للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، حيث تقوم كل إدارة تعليمية باختيار من 3 إلى 5 مدارس يتم تجهيز قاعات بها للطلاب، وسمحت الوزارة باختيار هيئة التدريس للشهادات العامة سواء من داخل التربية والتعليم أو من خارجها من المعلمين الذين يتمتعون بشهرة وكفاءة وإقبال من الطلاب على أن يحصل المعلم على المقابل المادي عقب الانتهاء من الحصة مباشرة.

ووجه الوزير بتوفير كافة وسائل الدعم للطلاب بهذه المجموعات، والتواصل مع أولياء الأمور؛ لمتابعة مستوى الطالب الدراسي وتحقيق الهدف من هذه المجموعات، مشيرًا إلى أن مجموعات الدعم أحد أدوات تقييم مديري المديريات التعليمية ومديري عموم الإدارات.