شكرا لقرائتكم خبر عن رحلات البالون الطائر تجذب آلاف السائحين يوميا غرب الأقصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز المقومات السياحية التى تعتمد عليها محافظة الأقصر، على مدار السنوات فى الموسم السياحى الشتوى، هى رحلات البالون الطائر الساحرة التى تقلع من أرض مطار البالون فى البر الغربى بمدينة القرنة، وتخرج بصورة يومية وتقل على متنها الآلاف من السائحين من حول العالم، حيث إن التحليق يتم على ارتفاع 1500 قدم لمدة حوالى 45 دقيقة عبر رحلات البالون الطائر فى البر الغربى بالأقصر.

وفى هذا الصدد قال عبد الرؤوف عبد القادر، مدير إحدى شركات البالون بالأقصر، إنه مع قدوم الموسم السياحى الشتوى تزداد الرحلات فتخرج بصورة أكبر مع الإقبال السياحى المميز، حيث تبدأ رحلة البالون الطائر قبل شروق الشمس بنصف ساعة وتستغرق من 30 إلى 45 دقيقة، ويشاهد من خلالها السائحون المناظر الجميلة للمزارع الخضراء ومعالم الأقصر السياحية وآثار البر الغربي، والتي تشمل معبد الملكة حتشبسوت ومقابر النبلاء وادي الملوك والملكات وتمثالى ممنون، بجانب سحر مشاهد الجبال والمناظر الخلابة على ضفتى نهر النيل الذي يستطيع الجميع رؤيته وهم يحلقون في سماء الأقصر، موضحاً أنه تنتهى الرحلة بفقرة فنية تستغرق حوالى نصف ساعة ممتعة للزائرين تتخلد في ذاكرتهم، بالإضافة إلى توفير كافة الشركات مجموعة من المصورين المحترفين لالتقاط الصور التذكارية للسائحين وهم فى أرض المطار وداخل رحلات البالون، وفى النهاية تتم إعادة كافة البالونات في شاحنات كبيرة لمنطقة البر الغربي مرة أخرى بعد نهاية الرحلات.

وأضاف عبد الرؤوف عبد القادر لـ"الخليج 365" أن قيادة رحلة البالون فى السماء لا يقوم بها أي شخص عادى، حيث يجب أن يكون قائد الرحلة حاصل على رخصة تؤهله لذلك، وهو ليس أمر بسيط، فيجب عليه أولاً أن يجتاز الإختبارات والدورات التدريبية التي تكون مدتها حوالى عشرة أشهر، وبعد ذلك يحصل على الرخصة بعد مرور سنة كاملة أى بمثابة 100 ساعة طيران، موضحاً أنه تتواجد رحلة البالون الطائر في بلاد عديدة مثل تركيا والأرجنتين ولندن والإمارات، ولكن رحلة البالون في الأقصر لا مثيل لها فهي المدينة التي تحتوى على ثلث آثار العالم، ويمكن مشاهدة هذه الآثار بأكملها من الأعلى خلال التحليق فى السماء، حيث يستمتع الزوار بتلك الرحلات ويلتقطون الصور التذكارية التى ينشرونها على صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعى.

وأكد عبد الرؤوف عبد القادر أنه يتم البدء فى الإقلاع للسماء وتصل الرحلات لارتفاع 650 مترا بحوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة، حيث يستمتع السياح بمشاهدة معابد الملكة حتشبسوت ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالى ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى، حيث تبدأ تلك المغامرة الساحرة مع الأجانب فى تلك الرحلة المبهجة بعد الفجر بإحضار السياح من الفنادق والمراكب التى يقيمون بها فى الرابعة ونصف فجراً، ويتم تقديم لهم الإفطار بالشاى والقهوة للتأكيد على حسن الضيافة، ويتم الإنتقال المراكب النيلية للبر الغربى وسط أجواء من المتعة والبهجة والغناء فى قلب المراكب، ويتم نقل السياح عبر الباصات السياحية إلى مطار البالون الطائر ليبدأ رحلة تجهيز وتحضير البالونات أمام الزبائن من حول العالم ليستمتعوا بالرحلة منذ بدايتها بطريق خاصة ومختلفة تماماً.