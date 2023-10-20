شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تطرح اللحوم البلدى فى منافذها بسعر 225 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى اللحوم البلدى فى منافذها بسعر 225 جنيهًا للكيلو، إلى جانب سلع غذائية عديدة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى الأسواق.

كما توفر الوزارة من خلال من منافذها الثابتة والمتحركة جميع أنواع السلع من خضار وفاكهة ولحوم ودواجن؛ بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40% أحيانًا، حيث يمكن للمواطن شراء أي سلعة يحتاجها.

وتمتلك وزارة الزراعة مزارع لإنتاج اللحوم إلى جانب زراعات محمية تابعة لوزارة الزراعة ومزارع لإنتاج البيض والدواجن بأسعار محفضة للغاية، مقارنة بالأسعار الخارجية لمواجهة ارتفاع الأسعار، أما التصنيع قالت مصادر مسئولة بالوزارة إنها لا تصنع المنتجات الغذائية بغرض الربح ولكنها تصنع المنتجات لخدمة المواطنين ومواجهة الغلاء.

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة تبذل جهودا كبيرة لمضاعفة الكميات المعروضة من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها وتواصل ضخ السلع بتخفيضات تتراوح بين 25-30%، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.