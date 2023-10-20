شكرا لقرائتكم خبر عن 87 % من القراء يطالبون بالتوسع فى إنشاء المدارس الفنية لتأهيل الشباب لسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب التوسع في إنشاء المدارس الفنية لتأهيل الشباب لسوق العمل؟، أيد غالبية القراء مطالب التوسع في إنشاء المدارس الفنية لتأهيل الشباب لسوق العمل. وأيد 87% من القراء مطالب التوسع في إنشاء المدارس الفنية لتأهيل الشباب لسوق العمل، بينما عارض 13% من القراء مطالب التوسع في إنشاء المدارس الفنية لتأهيل الشباب لسوق العمل.

نتيجة الاستطلاع

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