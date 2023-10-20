شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 7 حالات تزيد من خطورة مضاعفات الأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر
١- أن يكون المريض يعاني من الربو أو السدة الرئوية أو أيا من أمراض الرئه المزمنه
٢- أن يكون المريض لدية تاريخ مرضي للكلي أو الكبد أو الجهاز العصبي أو القلب أو الأوعية الدموية بما في ذلك السكتة القلبية
٣- إن كان المريض لدية مشاكل في وظائف العضلات تجعلة من الصعب السعال أو البلع او التخلص من الإفرازات في ممرات الهواء
٤- إن كان المريض مصابا بالسكري سواء كان من النوع الأول أو الثاني
٥- إن كان المريض يعاني من ضعف المناعه بسبب الإيدز أو السرطان أو الأدوية المثبطة للمناعة أو يعاني من فقر الدم المنجلي
٦- اذا كان المريض يعاني من السمنه او عمره اقل من 5 سنوات أو اكبر من 65 عاما
٧-السيدات الحوامل ولفترة اسبوعين بعد الولادة
والعاملين في مجال الرعاية الصحية من أطباء وتمريض وخلافه
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