شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 7 حالات تزيد من خطورة مضاعفات الأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 7 حالات تزيد فيها خطورة الانفلونزا وتابعت وزارة الصحة : قد ينظر للإنفلونزا علي انها من الأمراض البسيطة والتي غالبا لا تحتاج لتدخلات طبية ولكن هناك حالات تزيد معها حدة الإصابة وشدتها وقد يضطر المريض معها الي دخول المستشفي حيث أن مخاطرها في هذة الظروف تهدد حياته وهي :-

١- أن يكون المريض يعاني من الربو أو السدة الرئوية أو أيا من أمراض الرئه المزمنه

٢- أن يكون المريض لدية تاريخ مرضي للكلي أو الكبد أو الجهاز العصبي أو القلب أو الأوعية الدموية بما في ذلك السكتة القلبية

٣- إن كان المريض لدية مشاكل في وظائف العضلات تجعلة من الصعب السعال أو البلع او التخلص من الإفرازات في ممرات الهواء

٤- إن كان المريض مصابا بالسكري سواء كان من النوع الأول أو الثاني

٥- إن كان المريض يعاني من ضعف المناعه بسبب الإيدز أو السرطان أو الأدوية المثبطة للمناعة أو يعاني من فقر الدم المنجلي

٦- اذا كان المريض يعاني من السمنه او عمره اقل من 5 سنوات أو اكبر من 65 عاما

٧-السيدات الحوامل ولفترة اسبوعين بعد الولادة

والعاملين في مجال الرعاية الصحية من أطباء وتمريض وخلافه