شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أماكن الموانئ المصرية وخطط التطوير على الخريطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد ملف الموانئ المصرية تقدما كبيرا، لما شهدته الموانئ من أعمال تطوير وصل بمضاعفة أعماق وأطوال الأرصفة ، إنشاء محطات جديدة داخل الموانئ وإنشاء خطوط سكة حديد للربط بين الموانئ وبعضها والمناطق الصناعية.

وينشر الخليج 365، خريطة تعرض أماكن الموانئ المصرية الكائنة والتي تم تطويرها، والموانئ المصرية المخطط تطويرها، ومن بينها ميناء طابا الجارى تطويره، وميناء المكس وهو مشروع إنشاء الميناء الأوسط بين مينائي الإسكندرية والدخيلة ميناء «المكس»، في منطقة «المكس» بأطوال أرصفة 3.5 كم وساحات تخزين بمساحة 3.5 كم متر مربع بتكلفة تقديرية 12 مليار جنيه.



وتضم مصر 18 ميناء بحرى، وهى: وتضم مصر 18 ميناء بحرى، وهى:

10 موانئ على البحر الأحمر:

1 - ميناء برنيس

2 - ميناء سفاجا

3 - ميناء الغردقة

4 - ميناء السخنة

5 - ميناء الأدبية

6 - ميناء الزيتيات

7 - ميناء السويس

8 - ميناء الطور

9- ميناء شرم الشيخ

10 - ميناء نويبع

11 - ميناء طابا

8 موانئ على البحر المتوسط:

1 - ميناء العريش

2 - ميناء شرق بورسعيد

3- ميناء غرب بورسعيد

4 - ميناء دمياط

5- ميناء أبو قير

6- ميناء الإسكندرية الكبير

7 - ميناء جرجوب

8 – ميناء المكس "جارى انشاءه.