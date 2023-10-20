شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حارا على جنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية من (4 إلى 7 صباحا تقريبا) تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد اليوم انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على جنوب سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 19، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 19.