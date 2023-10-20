شكرا لقرائتكم خبر عن الروم الأرثوذكس بمصر يدينون قصف إسرائيل أحد مبانى كنيسة القديس بورفيريوس فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأنبا نيقولا انطونيو المتحدث الرسمي لطائفة الروم الإرثوذكس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أنه تضامنًا مع بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، فإن بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، ممثلة بصاحب الغبطة البابا البطريك ثيودروس الثانى، تدين بشدة اعتداء إسرائيل الآثم بالقصف لأحد المباني الخدماتية الإنسانية الخاصة بكنيسة القديس بورفيريوس فى غزة والمجاورة لها.

وذكرت الكنيسة في بيانها أنها تتقدم إلى غبطة البطريرك ثيوفيلوس بالتعازى، معربتًا عن حزنها العميق للخسائر فى الأرواح جراء القصف الإسرائيلى.

واستشهدت طفلة فلسطينية وأصيب عشرات آخرين، مساء اليوم الخميس، فى قصف طيران الاحتلال الإسرائيلى لكنيسة القديس بروفيريوس للروم الأرثوذكس فى غزة، التى لجأ إليها المئات من النازحين.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن طيران الاحتلال قصف كنيسة القديس بروفيريوس فى حى الزيتون جنوب غزة، ما أدى إلى استشهاد طفلة وإصابة العشرات بجروح مختلفة، مشيرًا إلى أن أضرارًا مادية جسيمة لحقت فى أجزاء من مبنى الكنيسة، كما تم تدمير مبنى بجوار الكنيسة.

وتقع الكنيسة على بعد أمتار من المستشفى الأهلى العربى "المعمداني"، التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى القدس، الذى ارتكبت فيه قوات الاحتلال مجزرة يوم الثلاثاء الماضي، أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من المواطنين.

ولم تسلم المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس فى قطاع غزة من عدوان الاحتلال المتواصل منذ السابع من أكتوبر الجاري، علما أنها تعتبر "أماكن محمية" بموجب القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني.