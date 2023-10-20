شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى بلغاريا لـ"أ ش أ": لابد أن يسعى المسلمون لإظهار صورة الإسلام الحقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مفتى بلغاريا مصطفى حجى أنه على المسلمين أن يسعون لإظهار الصورة الحقيقية للإسلام فى كافة ربوع العالم ويدافعون عن دينهم مهما كانت أوضاعهم ومهما كان المكان الذين يعيشون فيه فلا بد أن يتكاتفوا لتحقيق ذلك.

وأضاف حجي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الذى عقدته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم واختتم أعماله أمس ، على أهمية مؤتمر الفتوى وتحديات الألفية الثالثة في العالم لأننا نري أن كثيرا من الناس غير مؤهلين للفتوى يتكلمون عن الإسلام بغير علم فيسهمون في انتشار فوضى الفتاوى التي تسيئ للشريعة الإسلامية الغراء .

وأشار مفتي بلغاريا إلى أن السبب الرئيسي لانتشار الإسلاموفوبيا في أوروبا هو عدم معرفة حقيقة الإسلام ومبادئه السمحة التي تحض دائما على المحبة والإخاء والتسامح.

وقال إن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يستطيع أن يعيد كرامة الإنسان ويساعده أن يجد نفسه وهذا المؤتمر يلعب دورا هاما جدا في إظهار تلك الصورة الحقيقية.

وأكد إنه يجب على العلماء أن يسقطوا القضايا على الواقع خاصة لإيجاد الفتوى المناسبة لهذه الأيام وبنفس الوقت ندافع عن ديننا لأننا نتعرض لهجوم على الإسلام والمسلمين وخاصة ما نراه مؤخرا في فلسطين .