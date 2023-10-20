شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل ترد على مزاعم حذف سيناء من الخريطة: لم يحدث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة جوجل العالمية، أنها لم تجر أي تغييرات على كيفية عرض شبه جزيرة سيناء على خرائط Google.

وأوضحت الشركة، في بيان مقتضب، اليوم الجمعة، أن خرائط Google لا تظهر شبه جزيرة سيناء على الخريطة؛ لأن خرائط Google لا تعرض أسماء المقاطعات بشكل تلقائي عند النظر إلى خريطة الدول، بل تظهر فقط في حال البحث عنها.

وسبق أن تداول مستخدمي على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا تزعم حذف اسم سيناء من خرائط Google بعد الحديث عن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وهو ما ترفضه القيادة السياسية، وكذلك خرجت مظاهرات شعبية في عدد من ميادين الجمهورية لتفويض الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي، ودعم القضية الفلسطينية، ورفض أية محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.