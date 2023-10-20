شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تجمع المواطنين أمام المنصة تضامنا مع فلسطين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، تجمع عدد من المواطنين بشارع النصر أمام المنصة في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، تعبيرا عن الرفض التام لقتل الأبرياء فى قطاع غزة.

وهتف المواطنين " بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، احنا معاك ياريس، فوضناك ياسيسي".

ومن المتوقع أن يزداد عدد المواطنين بعد صلاة الجمعة، بعد أن دعا العديد من رجال الفن والرياضة والسياسة لوقفة كبرى بعد صلاة الجمعة اليوم.