أخبار مصر

بدء تجمع المواطنين أمام المنصة تضامنا مع فلسطين.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تجمع المواطنين أمام المنصة تضامنا مع فلسطين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، تجمع عدد من المواطنين بشارع النصر أمام المنصة في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، تعبيرا عن الرفض التام لقتل الأبرياء فى قطاع غزة.

 

وهتف المواطنين " بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، احنا معاك ياريس، فوضناك ياسيسي".

 

ومن المتوقع أن يزداد عدد المواطنين بعد صلاة الجمعة، بعد أن دعا العديد من رجال الفن والرياضة والسياسة لوقفة كبرى بعد صلاة الجمعة اليوم.

 

بداية اليوم امام المنصة (1)
بداية اليوم امام المنصة (1)

بداية اليوم امام المنصة (2)
بداية اليوم امام المنصة (2)

بداية اليوم امام المنصة (3)
بداية اليوم امام المنصة (3)

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا