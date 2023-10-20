انخفاض الحرارة في هذه الأوقات.. توقعات طقس الساعات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الساعات المقبلة اليوم الجمعة.

وأوضحت في بيان لها، الجمعة، أنه يسود خلال الساعات المقبلة اليوم الجمعة طقس مائل للحرارة نهارا غدا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء معتدل على السواحل الشمالية الشرقية حار على جنوب الصعيد.

وأعلنت حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على أغلب الأنحاء، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم تكون على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٣٠ درجة مئوية.

السواحل الشمالية ٢٩ درجة مئوية .

جنوب سيناء ٣٢ درجة مئوية.

شمال الصعيد ٣٢ درجة مئوية

جنوب الصعيد ٣٤ درجة مئوية.

وأكدت أن الظاهرة المؤثرة صباحا هى الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.