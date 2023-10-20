لا لفكرة الوطن البديل.. وزير الأوقاف: من يحلم بموضع قدم في سيناء واهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن عقيدة الجندي المصري الدينية والوطنية وكفاءته القتالية فضلا عن أنه يحمي ولا يبغي جعلت من جنودنا خير أجناد الأرض ونارا تحرق المعتدي عبر تاريخنا الطويل.

وأضاف في تدوينات له، الجمعة، عبر صفحته على "فيسبوك"، أن من يحلم بموضع قدم في سيناء فهو واهم،

فسيناء دونها أكثر من مائة مليون مصري وجيش أبيٌّ.

وقال وزير الأوقاف": لا لتهجير الفلسطينين من أرضهم، ولا لفكرة الوطن البديل، ولا لقصف النساء والأطفال والمدنيين العزل".

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أداء صلاة الغائب على أرواح شهداء الحرب على غزة التي بدأت منذ عدة أيام من قبل جيش الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين تؤدى اليوم عقب صلاة الجمعة بـ 120 مسجدا بجميع أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي تضامنا مع أهالي الشهداء ومواساة لها، وتعبيرا عن الألم في مصابهم.

ودعت وزارة الأوقاف، المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين من الأشقاء في دولة فلسطين بالشفاء العاجل، وأن يعجل برفع الكرب عنهم.

في الوقت نفسه، خصصت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة للحديث عن "الدفاع عن الأوطان والأرض والعرض" في الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني، بإلقاء خطبة اليوم الجمعة من مسجد رحاب بدر من مدينة بور توفيق بمحافظة السويس.