جوتيريش يصل مطار العريش ويتفقد المساعدات الإنسانية لأهالي غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:
وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يصل إلى مطار العريش وتفقد المساعدات الإنسانية لأهالي غـ ـزة.
جاء ذلك في نبأ عاجل، أذاعته فضائية إكسترا نيوز، صباح الجمعة.
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:
وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يصل إلى مطار العريش وتفقد المساعدات الإنسانية لأهالي غـ ـزة.
جاء ذلك في نبأ عاجل، أذاعته فضائية إكسترا نيوز، صباح الجمعة.
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية