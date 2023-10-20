أخبار مصر

جوتيريش يصل مطار العريش ويتفقد المساعدات الإنسانية لأهالي غزة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يصل إلى مطار العريش وتفقد المساعدات الإنسانية لأهالي غـ ـزة.

جاء ذلك في نبأ عاجل، أذاعته فضائية إكسترا نيوز، صباح الجمعة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا