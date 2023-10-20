بث مباشر.. المئات يتظاهرون بالجامع الأزهر تضامنا مع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

نظم المئات من المواطنين قبل قليل، تظاهرة داخل الجامع الأزهر للتضامن مع فلسطين، قبيل تنظيم وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة.

وردد المواطنون الهتافات المؤيدة لفلسطين والأشقاء في غزة، بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي الذي بدأ قبل عدة أيام.

توافد صباح اليوم على الجامع الأزهر، العشرات من المواطنين والأسر لأداء صلاة الجمعة، وتنظيم وقفة احتجاجية داخل المسجد تضامنا مع الأشقاء في غزة، والتي ينظمها الأزهر الشريف وبيت الزكاة والصدقات.

وحرص القادمين إلى الجامع الأزهر على اصطحاب الأطفال معهم وحمل علم فسلطين، ومعهم لافتات مدون عليهم "فلسطين في القلب".

كانت بعض الكيانات السياسية، دعت المصريين للخروج في مظاهرات حاشدة غدًا بعد صلاة الجمعة، للتعبير عن رفضهم لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين ورفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو أي مكان آخر.

ودعا مجلس أمناء الحوار الوطني بتمثيله لكل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، كل أبناء مصر لحشد شعبي كبير، غدًا بعد صلاة الجمعة، وذلك أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر.

وأعلنت نقابتي الأطباء والصيادلة، تنظيمهم وقفة احتجاجية للتضامن مع الفلسطينيين، أمام النقابة العامة للأطباء "دار الحكمة" غدًا الساعة ٢.٣٠ عصرًا.