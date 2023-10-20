"ماشية بطال".. كيف قتلت الزوجة الشابة حماتها بطريقة بشعة في سوهاج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد مركز أخميم بمحافظة سوهاج، جريمة قتل مروعة عندما أقبلت ربة منزل على قتل حماتها وإشعال النيران بجثتها.

في حلقة جديدة من "دماء أسرية" التي يتناولها "الخليج 365" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجة نجلها بسبب خلافات بينهما.

المتهمة كانت علاقتها بزوجها وأسرته تبدو جيدة إلى حد ما بعد حفل الزفاف، لكن سرعان من تحولت تلك العلاقات إلى خلافات مستمرة يقوم على إثرها الزوج بالتعدي على زوجته والسبب كان في ذلك والدته وفق ما كانت تدعي الزوجة.

الخلافات المستمرة بين أفراد الأسرة كانت بسبب ما تردده الضحية من سوء سلوك زوجة نجلها، الأمر الذي يدفع الشاب إلى التعدي وإهانة زوجته بمجرد سماع تلك الكلمات من والدته.

"مشيك بطال وشمال.. والمفروض تحترمي جوزك بدل ما بتمشي وبتحبي "العيال" الشباب الصغيرة" كانت تلك الكلمات هي السبب في اشتعال فتيل الأزمة بين الزوجة وحماتها. ما دفع الأولى للتفكير في التخلص من والدة زوجها بسبب إصرارها على تشويه صورتها أمام الجميع.

بعد هذه الواقعة فكرت المتهمة في طريقة للتخلص من حماتها وبالفعل انتظرت حتى استغرقت الضحية في النوم وأسرعت إليها وسكبت عليها البنزين وأشعلت النيران في جسدها بعد أن تأكدت من وفاتها.

لم تنتظر المتهمة كثيرًا وهربت من المنزل، في محاولة للتخفي من أعين رجال الشرطة، لكن بلاغ نجل الضحية إلى مركز الشرطة التابعين له، دفع قوات الأمن للبحث عن المتهمة إلا أن تم إلقاء القبض عليها.

بعد عرض المتهمة على النيابة لم تُخفي تفاصيل جريمتها واعترفت بقتل حماتها "حرقتها وتخلصت منها لأنها دائما تتهمني أني إمرأة سيئة السمعة وعلى علاقة غير شرعية مع شباب المنطقة".

وكان قسم شرطة أخميم بمحافظة سوهاج، قد تلقى بلاغًا من الأهالي باشتعال النيران في شقة سكنية بدائرة القسم، بعدها انتقل ضباط القسم بصحبة رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق، وتبين أن النيران اشتعلت في جسد ربة المنزل ولقيت مصرعها في الحال.

بدوره اتهم نجل الضحية، زوجته بارتكاب واقعة قتل والدته، بسبب علمه بالشجار الدائم بينهما، ما سهل من كشف غموض الجريمة، وتحرير محضر وإحالة المجني عليها للتحقيق، وعلى إثرها أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة.