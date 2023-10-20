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المواطنون يتجمعون أمام مسجد الحصري تضامنا مع فلسطين.. صور

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القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، تجمع عدد من المواطنين بميدان الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، لتنظيم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، تعبيرا عن الرفض التام لقتل الأبرياء، على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، ودعما للرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وهتف المواطنون " بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، إحنا معاك ياريس، فوضناك ياريس ومعاك حتي الموت "

 

ومن المتوقع أن يزداد عدد المواطنين بعد صلاة الجمعة، بعد أن دعا العديد من رجال الفن والرياضة والسياسة لوقفة كبرى بعد صلاة الجمعة اليوم.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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