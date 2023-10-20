شكرا لقرائتكم خبر عن المواطنون يتجمعون أمام مسجد الحصري تضامنا مع فلسطين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، تجمع عدد من المواطنين بميدان الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، لتنظيم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، تعبيرا عن الرفض التام لقتل الأبرياء، على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، ودعما للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وهتف المواطنون " بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، إحنا معاك ياريس، فوضناك ياريس ومعاك حتي الموت "

ومن المتوقع أن يزداد عدد المواطنين بعد صلاة الجمعة، بعد أن دعا العديد من رجال الفن والرياضة والسياسة لوقفة كبرى بعد صلاة الجمعة اليوم.