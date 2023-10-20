رئيس مجلس العلماء الأندونيسى: الفتوى تواجه تحديات كبيرة فى الفضاء الإلكترونى

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القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس العلماء الإندونيسى الدكتور محمد أسرار النعم صالح، إن الفتوى تواجه تحديات كبيرة فى الفضاء الإلكترونى خاصة بالألفية الثالثة.

وأكد رئيس مجلس العلماء الإندونيسي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش فعاليات المؤتمر العالمي الثامن للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم - ضرورة إعداد المتعاملين بالفتوى فتاوى ذات صلة بالتقدم العلمي والفضاء الإلكتروني.

وأشار إلى ضرورة استخدام الوثائق الرقمية حتى يتمكن علماء الفتاوى من مواكبة التقدم العلمي ومواجهة التحديات الصادرة عنها من إصدار الشائعات ونشر مظاهر الكراهية والخلافات الاجتماعية، فضلا عن تعريف الآداب عند التعامل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح صالح أن للفضاء الإلكتروني العديد من المنافع؛ لذلك يجب الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي والأجهزة الرقمية ليزداد النفع للبشر في كافة المجالات مثل تسهيل المعاملات المالية والنقود الإلكترونية، مؤكدا ضرورة أن تتماشى تلك التطورات العصرية مع الأحكام والشريعة.