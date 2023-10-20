شكرا لقرائتكم خبر عن المصلون يهتفون "الله أكبر" من قلب الجامع الأزهر دعما لفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يردد الآن المصلون داخل الجامع الأزهر هتافات "الله أكبر" وذلك قبل دقائق من بدء صلاة الجمعة وسط دعوات بالتظاهر دعما للقضية الفلسطينية ورفع الحصار عن قطاع غزة. احتشد المصلون بالجامع الأزهر الشريف قبيل صلاة الجمعة، بصحن الجامع للتنديد بما تقوم به قوات الكيان الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى في قطاع غزة. وردد المحتشدون هتفات منها "بالروح بالدم نفديك يا أقصى.. يالا يا سيسي خد قرار الشعب المصرى كله وراك.. خيبر خيبر يا يهود جيش محمد هنا موجود.. شد حيلك يا فلسطين بكرة الـ100 مليون جايين.. ياصهيونى يا خسيس الدم العربى مش رخيص.. يا صهيونى يا خسيس بكرة المصرى يحفر قبرك".

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