شكرا لقرائتكم خبر عن مراسل اكسترا نيوز: جهوزية تسيير الشاحنات بعد انتهاء ترميم طريق معبر رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مراسل قناة اكسترا نيوز من معبر رفح، عن الانتهاء من ترميم الطريق الواصل بين الجانبين المصري والفلسطيني بمعبر رفح، مؤكدا أن الطريق بات جاهزا لتسيير الشاحنات.

أضاف مراسل قناة اكسترا نيوز، خلال تغطية خاصة، أن هناك أوامر إلى السائقين للتجهيز للتحرك في أى وقت، منوها بأن الالوية ستكون لعبور السيارات المحملة بالمؤمن الطبية والدوائية والأغذية الخاصة بالأطفال.

وأشار إلى المستشفى الميداني وصل الى مسافة قريبة من ميناء رفح البري وسيكون أول العابرين، المصابون والجرحى ونقل الحالات التي تستدعي تدخلات جراحية كبيرة هؤلاء سيتم نقلهم الى المستشفيات المتخصصة سواء في العريش او الإسماعيلية، اما الحالات التي تستدعي التدخل الجراحي البسيط والمتوسط سيتم التعامل معها بالمستشفى الميداني من خلال طواقم طبية مصرية متسلحة بأحدث والإمكانيات والوسائل التي تم ارفاقها مع القافلة الطبية.