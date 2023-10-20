شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قبرص يعلن مشاركته فى قمة القاهرة للسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس قبرص نيكوس خريستوزوليديس، مشاركته فى قمة القاهرة للسلام وهى القمة الدولية الطارئة حول غزة، والتى ستعقد فى القاهرة يوم السبت.

وقال الرئيس خريستودوليس فى تعليقه على أسئلة الصحفيين فى المؤتمر الذى نظمته وزارة السياحة فى مركز فيلوكسينيا للمؤتمرات فى نيقوسيا، حول مشاركة قبرص فى القمة، "أعتبر أن اختيار قبرص يكون من بين الدول التى إن مشاركتنا فى القمة هى اعتراف بالدور- مهما كان الدور- الذى يمكن أن تلعبه جمهورية قبرص كدولة فى المنطقة تتمتع بعلاقات ممتازة مع جميع دول الجوار، بالإضافة إلى كونها دولة عضو فى الاتحاد الأوروبي.

وتنطلق غدا السبت أعمال قمة القاهرة للسلام 2023 فى العاصمة الإدارية، وذلك بمشاركة العديد من الدول لمناقشة خفض التصعيد فى قطاع غزة والأراضى ألفلسطينية المحتلة، وتعتبر قمة القاهرة للسلام التى دعا إلها الرئيس عبد ألفتاح السيسي، خطوة ضمن الجهود الضخمة التى تبذلها مصر لوقف التصعيد الإسرائيلى ضد الشعب ألفلسطيني، وتعكس الاستجابة السريعة من قبل المجتمع الدولى للقمة المرتقبة فى مصر الثقة الكبيرة فى قدرات الدبلوماسية المصرية وقدرتها على الوصول إلى حلول للأزمة.