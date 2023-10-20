شكرا لقرائتكم خبر عن وصول مسيرات للمشاركة فى جمعة تحيا مصر أمام المنصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، عددا من المسيرات للمشاركة في جمعة تحيا مصر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشارع النصر أمام المنصة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتعبيرا عن الرفض التام لقتل الأبرياء في قطاع غزة.

وهتف المواطنين " بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، إحنا معاك ياريس، فوضناك ياسيسي".

ومن المتوقع أن يشارك عدد كبير من رجال الفن والرياضة والسياسة في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني.