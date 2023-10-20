شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تبرع قضاة مصر بالدم بالنادى النهرى عقب صلاة الجمعة لدعم الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار حمدى عبد التواب عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، إن النادى حملة لتبرع قضاة مصر بالدم للمصابين بقطاع غزة اليوم الجمعة بمقر النادي النهرى، عقب صلاة الجمعة، في إطار دعم الشعب المصري الدائم للقضية الفلسطينية وتقديم يد العون للإخوه الفلسطينيين.

وأدان مجلس إدارة نادي قضاة مصر العدوان الغاشم من الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وقتل المدنيين العزل والنساء والأطفال، وتدمير قطاع غزة بشكل ممنهج غير مسبوق.

ثمن نادي قضاة مصر موقف القيادة السياسية القوي في الحفاظ على مقدرات الوطن وآمنه القومي، ومنع تصفية القضية الفلسطينية بترحيل الفلسطينيين عن أراضيهم، والحفاظ على حقوقهم المشروعة وتقديم كامل الدعم لهم والعمل على وقف تصعيد العمليات العسكرية داخل الأراضي الفلسطينية.