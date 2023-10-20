شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إسبانية تسلط الضوء على مسيرات دعم فلسطين فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلطت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية الضوء على مسيرات دعم فلسطين.

وقالت إن القاهرة تنظم اليوم مسيرات الجمعة لدعم فلسطين وضد قصف مستشفى المعمدانى غزة، مشيرة إلى أن مصر تنظم أيضا قمة السلام، غدا السبت من أجل التوصل لحلول للأزمة الحالية في قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن التليفزيون المصرى أكد أنه سيتم أيضًا فتح معبر رفح يوم الجمعة حتى تتمكن المساعدات الإنسانية من الدخول إلى غزة.

وكان القائم بأعمال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز أعلن أنه سيحضر غدا السبت القمة الدولية التي ستنعقد في مصر ""قمة القاهرة للسلام" " التي تناش الوضع الحالي في غزة ، وتوجه بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى في دوره على ضمان وصول مساعدات لغزة.

وقالت وكالة إيفى الإسبانية إن هذه القمة نظمتها مصر، التي دعت إسبانيا للمشاركة في هذا الاجتماع بالقاهرة، والذي قرر رئيس الحكومة، الذي يرأس مجلس الاتحاد الأوروبي هذا الدورة، حضوره، حسبما أوردت صحيفة مونكلوا.

وأشارت الوكالة إلى أن هناك ما يقرب من 20 زعيما دوليا سيشاركون في هذه القمة من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو ، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى جوزيبى بوريل.

كما ستشارك دول آخرى أيضا مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا واليونان وقبرص والمملكة المتحدة والنرويج والصين والمغرب وغيرها من الدول.

وأشارت الوكالة إلى عملية السلام هو هدف القمة المصرية ، وتهدف الى تحليل الوضع الراهن في المنطقة والأزمة الإنسانية في غزة ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام.

وأجرى سانشيز، الثلاثاء الماضى، محادثة هاتفية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحليل الوضع في الشرق الأوسط وكيفية تعزيز السلام في المنطقة، وخلال تلك المحادثة شكر فيها الرئيس السيسى على قيادته في إيجاد الحل وضمان وصول المساعدات الإنسانية الى غزة في أسرع وقت ممكن