شكرا لقرائتكم خبر عن دخول المعدات المصرية لإصلاح طريق معبر رفح في الجانب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر مقطع فيديو لدخول المعدات المصرية الخاصة بإصلاح طريق معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذى تعرض للقصف خلال الأيام الماضية، تمهيدا لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأفادت مصادر بالقطاع، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف ستة منازل مأهولة بالسكان بالتزامن في خان يونس، ما أدى لاستشهاد 21 شخصا و79 جريحا معظمهم من النساء والأطفال، نقلوا إلى مستشفى ناصر في خان يونس، وأشارت المصادر إلى أن 8 من الشهداء من عائلة واحدة.

كما قصفت قوات الاحتلال مدينة غزة، وتركز القصف على حيي الزيتون والشجاعية، ما تسبب في هدم عدة منازل، كما تواصل القصف على عدة مناطق في قطاع غزة.

وفي أحدث حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية، قالت إن 3785 شخصا استشهدوا في القطاع، بينما أصيب أكثر من 12 ألف شخص، منذ بدء العدوان في السابع من الشهر الجاري.