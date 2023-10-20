شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وقفة حاشدة بالجامع الأزهر قبيل صلاة الجمعة للتنديد بمجازر إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، وقفة حاشدة بالجامع الأزهر قبيل صلاة الجمعة للتنديد بمجازر إسرائيل.

وقفة حاشدة بالجامع الأزهر قبيل صلاة الجمعة للتنديد بمجازر إسرائيل

احتشد المصلون بالجامع الأزهر الشريف قبيل صلاة الجمعة، بصحن الجامع للتنديد بما تقوم به قوات الكيان الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى في قطاع غزة.

دخول المعدات المصرية لإصلاح طريق معبر رفح في الجانب الفلسطينى

ننشر مقطع فيديو لدخول المعدات المصرية الخاصة بإصلاح طريق معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذى تعرض للقصف خلال الأيام الماضية، تمهيدا لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

الأمين العام للأمم المتحدة يعقد مؤتمرا صحفيا من أمام معبر رفح بعد قليل

يعقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مؤتمرا صحفيا بعد قليل، من أمام معبر رفح.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام سيمبا.. الشحات وبيرسى تاو وكهربا فى الهجوم

يخوض فريق الاهلى مباراة مهمة، اليوم الجمعة، أمام سيمبا التنزاني في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم، وهي البطولة المستحدثة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ويسعى الأهلي لتقديم مستوى قوى والتتويج بأول لقب لها، لاسيما أنه بطل أفريقيا فى النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا.

علم فلسطين ولافتات مصر وفلسطين إيد واحدة تزين ميدان الحصرى بأكتوبر

شهد ميدان الحصرى بمدينة 6 أكتوبر لافتات مكتوبا عليها مصر وفلسطين إيد واحدة.. يا فلسطين ما ننساكى كل العالم العربى معاكى يا بلادنا العربية فلسطين هيا القضية.. يسقط قتلة الأطفال يسقط يسقط أعداء السلام ويسقط يسقط الاحتلال.

"غزة رمز الصمود" فى قلب انتخابات نادى الزمالك

شهدت انتخابات نادي الزمالك توزيع بعض المرشحين رسالة خاصة على الأعضاء تحمل عبارة "غزة رمز الصمود"، تعبيرا عن رفض الاعتداء الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة.

دبلوماسيون: على العالم انتهاز قمة القاهرة والكف عن إهدار وتفويت فرص السلام

بحثًا عن بارِقة أمل لتهدئة الأوضاع المأسوية بقطاع غزة وإنقاذ القضية الفلسطينية من التصفية وتجنيب الشرق الأوسط من حالة انفجار؛ تجتمع الأطراف الإقليمية والدولية غدًا السبت بـ"قمة القاهرة للسلام"، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أجل إيجاد أفق سياسي يعيد إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ويحقن دماء شعب فلسطين.

الأمين العام للأمم المتحدة يتفقد المساعدات الإنسانية لأهالى غزة

وصل منذ قليل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش إلى مطار العريش وتفقد المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "اكسترا نيوز".

استعدادات فى معبر رفح لاستقبال الأمين العام للأمم المتحدة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل: "استعدادات فى معبر رفح لاستقبال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش"، حيث وصل منذ قليل الأمين العام إلى مطار العريش.

معلول وموديست على رأس 9 غيابات عن الأهلى قبل مواجهة سيمبا الليلة

يستهل فريق الكرة بالنادي الأهلي، فى السادسة مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة، منافساته في بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم بمواجهة قوية أمام سيمبا التنزاني، على ملعب بنيامين مكابا الوطني فى دار السلام، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي التي تقام للمرة الأولى هذا الموسم بمشاركة 8 أندية أفريقية هي: "الأهلي، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري".

"الوطنية للانتخابات" توافق على 24 منظمة محلية ودولية لمتابعة انتخابات الرئاسة

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، قرارا باعتماد 16 منظمة لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، والذى تضمن الموافقة على 16 منظمة للمتابعة.

20 شاحنة مساعدات من الهلال الأحمر المصرى تنطلق من العريش لرفح لإغاثة غزة

انطلقت من مدينة العريش متجهة لمعبر رفح قافلة ضمت 20 شاحنة إغاثة عاجلة من الهلال الأحمر المصرى لقطاع غزة.

اندبندنت: سوناك يتوجه إلى مصر اليوم لبحث حل أزمة فلسطين

قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية، إن رئيس الوزراء ريشي سوناك سيتوجه إلى مصر اليوم وسط مخاوف متزايدة من انتشار الصراع بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في المنطقة.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يصل مطار العريش

أفاد مراسل قناة "اكسترا نيوز" فى خبر عاجل، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يصل إلى مطار العريش.

ولى العهد السعودى: يجب الوصول لحل عادل وإقامة دولة فلسطينية على حدود 67

شدد ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، خلال فعاليات قمة الخليج ـ آسيا،" ، على ضرورة تهيئة الظروف لعودة الاستقرار والوصول لحل عادل وإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 ووقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية. وفق واس.

الصحة العالمية: وفرنا إمدادات طبية تلبى الحاجة الفورية لسكان قطاع غزة

كشفت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس، عن تجهيز المنظمة 5 شاحنات محملة بالمساعدات الطبية العاجلة في انتظار دخولها إلى قطاع غزة.

وزير الأوقاف الجزائرى يشيد بدور مصر فى دعم القضية الفلسطينية

أشاد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرى يوسف بلمهدى بدور مصر الكبير فى دعم ومساندة القضية الفلسطينية وقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكيم الذى رفض تهجير الفلسطينيين عن أرضهم ووطنهم .. مؤكدا أن مصر فى الطبيعى ترحب بهم ولكن ليس بأن يهجروا قسرا .