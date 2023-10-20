- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن وقفات تضامنية بأعلام فلسطين لمئات الشباب أمام معبر رفح دعما لغزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الساحة المقابلة لمعبر رفح من الجانب المصرى، تجمع المئات من الشباب انتظارا لفتح المعبر ودخول المساعدات لقطاع غزة.
وهتف المتواجدون : فلسطين عربية مؤيدين لقرارات الرئيس وداعمون له، رافعين علم مصر وفلسطين.
ويتواصل تدفق شاحنات تقل مساعدات تحمل علم الهلال الأحمر إلى معبر رفع ، فى انتظار فتح المعبر لدخول المساعدات للجانب الفلسطينى.
وقفات تضامنية بأعلام فلسطين (1)
وقفات تضامنية بأعلام فلسطين (2)
وقفات تضامنية بأعلام فلسطين (3)
وقفات تضامنية بأعلام فلسطين (4)
وقفات تضامنية بأعلام فلسطين (5)
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز