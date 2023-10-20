القاهرة - سامية سيد - شهدت الساحة المقابلة لمعبر رفح من الجانب المصرى، تجمع المئات من الشباب انتظارا لفتح المعبر ودخول المساعدات لقطاع غزة.

شكرا لقرائتكم خبر عن وقفات تضامنية بأعلام فلسطين لمئات الشباب أمام معبر رفح دعما لغزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012