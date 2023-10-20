شكرا لقرائتكم خبر عن توافد أعضاء الحركة المدنية للمشاركة فى جمعة تحيا مصر بمسجد مصطفى محمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد منذ قليل عدد من أعضاء الحركة المدنية على ميدان مصطفى محمود للمشاركة في مظاهرات جمعة تحيا مصر لدعم القضية الفلسطينية ورفض الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والتأكيد على موقف الرئيس السيسي الداعم للقضية ورفض التهجير.

وكان في مقدمة الحضور كل من أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، وأكرم اسماعيل حزب العيش والحرية ، وشعبان خليفة وعمرو خليفة أعضاء الهيئة بحزب المحافظين ، وغيرهم من أعضاء الحركة.

وقد شهدت العديد من المحافظات المصرية والجامعات، خلال الـ 48 الماضية تظاهرات غاضبة من قبل المواطنين احتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى، وذلك لتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.