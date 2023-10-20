شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تعلن عن مساعدات بقيمة 50 مليون يورو للمدنيين فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال تواجدها في الأردن، أن بلادها ستقدّم مساعدة إضافية بقيمة 50 مليون يورو للمدنيين في غزة، وذلك في أول محطة لها ضمن جولة في الشرق الأوسط.

ونقل بيان لوزارة الخارجية الألمانية عن بيربوك قولها، إن برلين تستعد أيضا لإرسال فرق طبية إلى قطاع غزة، وأضاف البيان أنّ الهدف من جولة بيربوك هو التعبير عن "التضامن الثابت" وضمان حصول الفلسطينيين على مساعدات.

وأعلنت بيربوك عن حزمة المساعدات المخصصة لغزة في الأردن، المحطة الأولى من جولتها في المنطقة والتي ستشمل أيضاً لبنان وإسرائيل وتستمر حتى السبت.

وأضافت، "نحن لا نتخلى عن الأمهات والآباء والأطفال الفلسطينيين الأبرياء".

وتابعت بيربوك، "من الضروري أن تصل المساعدات الدولية والغذاء والمياه والرعاية الطبية إلى سكان غزة بسرعة ومن دون عوائق، مشيرة إلى أنها عينت مبعوثة خاصة لقضايا المساعدات الإنسانية في الشرق الأوسط ، ترافقها في هذه الرحلة للعمل مع الشركاء الدوليين بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وإمداد السكان.