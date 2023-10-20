شكرا لقرائتكم خبر عن جمعة تحيا مصر.. هتافات ضد "نتنياهو" أمام المنصة تنديدًا بجرائم الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردد عدد من المواطنين بساحة المنصة بمنطقة مدينة نصر، هتافات معادية لقوات الاحتلال الإسرائيلي " بالروح بالدم نفديكي يافلسطين" وهتاف" يالا يامصري قولها قوية فلسطين عربية وآخر "يافلسطين يافلسطين احنا معاكي ليوم الدين " نتنياهو.. مجرم حرب، تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الصارخة بغزة، ورفضاً للمخطط الإسرائيلي بتهجير الفلسطينين إلى سيناء.

وحرص المواطنين بمختلف الأعمار على التوافد قبل صلاة الجمعة حاملين أعلام مصر وفلسطين، في جمعة تحيا مصر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لحماية أمن مصر القومي واتخاذ إجراءات لدعم القضية الفلسطينية.

وشهدت العديد من المحافظات المصرية والجامعات، خلال الـ 48 الماضية تظاهرات غاضبة من قبل المواطنين احتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى، وذلك لتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.