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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. طفلة تهتف دعما للأشقاء فى فلسطين من أمام جامع الأزهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توافدت الحشود على ميادين القاهرة والمساجد، لدعم القضية الفلسطينية وتنديدا بالقصف الإسرائيلى لقطاع غزة وذلك فى جمعة التفويض.
وأبرزت الصور، عدة مشاهد تبرز دعم كافة المصريين للأشقاء فى فلسطين ومنها صور للأطفال والنساء يهتفون لفلسطين بميادين ومحافظات الجمهورية.
طفلة تهتف دعما للأشقاء فى فلسطين (2)
طفلة تهتف دعما للأشقاء فى فلسطين (3)
طفلة تهتف دعما للأشقاء فى فلسطين (4)
طفلة تهتف دعما للأشقاء فى فلسطين (5)
طفلة تهتف دعما للأشقاء فى فلسطين (1)
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