شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للأمم المتحدة يتفقد المساعدات الإنسانية لأهالى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش إلى مطار العريش وتفقد المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "اكسترا نيوز".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش أكد إن مصر هى عماد السلام والوحيدة القادرة على نزع فتيل العنف، ودعا جوتيريش لضرورة وقف إطلاق النار لإدخال المساعدات.

وأكد جوتيريش "صدمت من الموت والخراب الذى تعرض له المستشفى الأهلى المعمدانى"، وأضاف جوتيريش أنه يجب وصول المساعدات والطعام والدواء ويجب إلا يتعلق بعملية صغيرة وإنما بشكل دائم.

وأضاف جوتيريش أنه نتطلع لضمان دخول المساعدات وعدالة توزيعها للمواطنين الفلسطينين، مؤكدا أن مطار العريش ومعبر رفح هما النقطتان الأساسيتان لإدخال المساعدات.