شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة حاشدة بالجامع الأزهر قبيل صلاة الجمعة للتنديد بمجازر إسرائيل.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتشد المصلون بالجامع الأزهر الشريف قبيل صلاة الجمعة، بصحن الجامع للتنديد بما تقوم به قوات الكيان الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى في قطاع غزة. وردد المحتشدون هتفات منها "بالروح بالدم نفديك يا أقصى.. يالا يا سيسي خد قرار الشعب المصرى كله وراك.. خيبر خيبر يا يهود جيش محمد هنا موجود.. شد حيلك يا فلسطين بكرة الـ100 مليون جايين.. ياصهيونى يا خسيس الدم العربى مش رخيص.. ياصهيونى ياخسيس بكرة المصرى يحفر قبرك".

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