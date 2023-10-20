شكرا لقرائتكم خبر عن المصلون بالجامع الأزهر الشريف يؤدون صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى المصلون بالجامع الأزهر الشريف، صلاة الغائب على شهداء فلسطين، وذلك عقب صلاة الجمعة، كما شهد الجامع تظاهرة حاشدة، للتنديد بانتهاكات الاحتلال الصهيونى بحق الشعب الفلسطينى.

وردد المتظاهرون هتفات منها: تسقط تسقط إسرائيل.. من أسوان لإسكندرية تحيا القدس فلسطينية.. لا إله إلا الله اليهود أعداء الله.. بالروح بالدم نفديك يا أقصى.. أمة عربية واحدة ضد الهجمة الصهيونية.. مصر وفلسطين إيد واحدة.. يا فلسطين ما ننساكى كل الشعب العربى معاكى.. يا بلادنا العربية فلسطين هيا القضية.. يسقط قتلة الأطفال يسقط يسقط أعداء السلام.. يسقط يسقط الاحتلال.

ورفع المحتشدون أعلام مصر وفلسطين.. ولافتات تطالب الحكومات العربية بوقف تصاعد الانتهاكات والقتل بحق الشعب الفلسطينى.