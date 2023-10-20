شكرا لقرائتكم خبر عن علم فلسطين ولافتات مصر وفلسطين إيد واحدة تزين ميدان الحصرى بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد ميدان الحصرى بمدينة 6 أكتوبر لافتات مكتوبا عليها مصر وفلسطين إيد واحدة.. يا فلسطين ما ننساكى كل العالم العربى معاكى يا بلادنا العربية فلسطين هيا القضية.. يسقط قتلة الأطفال يسقط يسقط أعداء السلام ويسقط يسقط الاحتلال. وزين علم فلسطين الميدان، كما شهد الميدان تجمع المواطنين مرتدين وشاح فلسطين استعدادا لتنظيم مسيرة حاشدة لدعم الدولة المصرية فى قراراتها الأخيرة بشأن أحداث غزة.

علم فلسطين يزين ميدان الحصرى بأكتوبر



علم فلسطين يزين ميدان الحصرى بأكتوبر



علم فلسطين يزين ميدان الحصرى بأكتوبر

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