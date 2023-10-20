شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة حكومة إيطاليا تتجه إلى مصر غدا للمشاركة فى قمة القاهرة للسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الحكومة الإيطالية أن رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني تشارك في مؤتمر السلام الدولي يوم غد السبت، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول أزمة الشرق الأوسط.

وكانت مصادر إعلامية قد أشارت في وقت سابق إلى إمكانية أن يمثل إيطاليا في القمة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياني، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وسنشارك رئيسة الوزراء في القمة اعتبارا من الصباح وستخاطب جلسة العمل الأولى.