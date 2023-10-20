شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على غزة لـ3866 شخصا و13 ألفا و400 جريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل والمتواصل على شعب فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 3866 شخصا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 13400.

وقالت الوزارة، إن أكثر من 3785 شخصا استشهدوا في قطاع غزة، و81 في الضفة الغربية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في الـ7 من أكتوبر الجاري.

‏‎وأوضحت أن أكثر من 12 ألف مواطن جرحوا في قطاع غزة منذ بدء العدوان، فيما بلغ عدد الجرحى في الضفة 1400.