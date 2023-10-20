شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرازيل يوفد ممثلا له لحضور قمة القاهرة للسلام بسبب إجرائه عملية جراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس البرازيل ، لولا دا سيلفا ، أنه لا يستطيع السفر إلى مصر لحضور قمة القاهرة للسلام التي تناقش الوضع في الشرق الأوسط والأزمة الإنسانية التي تعانى منها غزة ، وذلك لأنه يتعافى من عملية جراحية، لذا سيرسل ممثلا له إلى العاصمة المصرية القاهرة، السبت، حسبما ذكرت وكالة أنباء البرازيل.

وأشارت الوكالة إلى أن مصر دعت البرازيل، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي، إلى قمة تناقش الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بسبب الحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية.

وتأتي هذه الدعوة في أعقاب محاولة البرازيل الموافقة على قرار يهدف إلى وقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين، لكنها لم تنجح لأن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض .

وكان رئيس البرازيل تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسى ومع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ، وأكد على أهمية السعي لتحقيق السلام في المنطقة.

وقال الرئيس البرازيلي: "لا يمكن لشعب غزة الأبرياء أن يدفع ثمن جنون أولئك الذين يريدون الحرب"، وأعرب عن قلقه بشأن المدنيين الفلسطينيين.