شكرا لقرائتكم خبر عن "كل حتة فى بلادى".. ميادين مصر تنتفض لدعم فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - امتلأت جميع ميادين مصر بالمواطنين الذين خرجوا لدعم الدولة المصرية فى قراراتها الأخيرة بشأن أحداث غزة.

وتظهر اللقطات التى بثتها قناة إكسترا نيوز، خروج عشرات الآلاف فى كل محافظات مصر، لرفض تهجير الفلسطينيين ووقف العدوان على أهل غزة.

وردد المواطنون هتافات معادية لقوات الاحتلال الإسرائيلي "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين" و"يالا يا مصري قولها قوية فلسطين عربية"، وآخر "يا فلسطين يا فلسطين إحنا معاكي ليوم الدين" نتنياهو.. مجرم حرب، تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الصارخة بغزة، ورفضاً للمخطط الإسرائيلي بتهجير الفلسطينين إلى سيناء.

وحمل المواطنون أعلام مصر وفلسطين، في جمعة تحيا مصر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لحماية أمن مصر القومي واتخاذ إجراءات لدعم القضية الفلسطينية.

وشهدت العديد من المحافظات المصرية والجامعات، خلال الـ 48 الماضية تظاهرات غاضبة من قبل المواطنين احتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى، وذلك لتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.