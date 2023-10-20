شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين عربية.. تصاعد هتاف أعضاء الحركة المدنية أمام مسجد مصطفى محمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم العشرات من أعضاء الحركة المدنية وقفة تضامنية أمام مسجد مصطفى محمود بالمهندسين للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

ردد المتظاهرون هتافات تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالبوا بفتح المعبر لإدخال المساعدات الإنسانية.

دعت الحركة المدنية الديمقراطية، جموع المصريين لمسيرة سلمية بعد صلاة الجمعة أمام مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، لتأييد موقف الدولة المصرية الداعم للقضية الفلسطينية، والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلى، بحضور حمدين صباحى وكمال أبو عيطة وأكمل قرطام .

تجدر الإشارة إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني، كان قد دعا كل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر، أمام النصب التذكارى للجندى المجهول بطريق النصر، حيث اعتبر فى بيان صادر عنه أن احتشاد كل أطياف الشعب المصرى يومها في هذا المكان هو رسالة مهمة في الذكرى الـ 50 لهذا النصر.