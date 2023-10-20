شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة بالآلاف فى محيط الجامع الأزهر دعما للقضية الفلسطينية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الآلاف من المواطنين بعد صلاة الجمعة بـ الجامع الأزهر في مسيرة تضامنية مع القضية الفلسطينية ودعما لحقوق الشعب الفلسطيني وضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

كان المصلون بالجامع الأزهر الشريف، احتشدوا عقب صلاة الجمعة، بصحن المسجد، للتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى، وردد المتظاهرون هتفات منها: تسقط تسقط إسرائيل.. من أسوان لإسكندرية تحيا القدس فلسطينية.. لا إله إلا الله اليهود أعداء الله.. بالروح بالدم نفديك يا أقصى.. أمة عربية واحدة ضد الهجمة الصهيونية.. مصر وفلسطين إيد واحدة.. يا فلسطين ما ننساكى كل الشعب العربى معاكى.. يا بلادنا العربية فلسطين هيا القضية.. يسقط قتلة الأطفال، يسقط يسقط أعداء السلام.. يسقط يسقط الاحتلال.

ورفع المحتشدون أعلام مصر وفلسطين.. ولافتات تطالب الحكومات العربية بوقف تصاعد الانتهاكات والقتل بحق الشعب الفلسطينى.



مظاهرات الازهر (1)



مظاهرات الازهر (2)



مظاهرات الازهر (3)



مظاهرات الازهر (4)



مظاهرات الازهر (5)



مظاهرات الازهر (6)



مظاهرات الازهر (7)



مظاهرات الازهر (8)



مظاهرات الازهر (9)



مظاهرات الازهر (10)