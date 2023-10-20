شكرا لقرائتكم خبر عن "من أسوان لرأس التين سيناء مصرية ليوم الدين" هتافات المواطنين بالمنصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هتف المواطنين في المسيرة التضامنية، بشارع النصر أمام المنصة، بمدينة نصر، تضامنا مع الشعب الفلسطيني هتافات حماسية أشعلت حماس جميع الحضور حيث رددوا هتافات " يا فلسطين يا فلسطين إحنا معاكى ليوم الدين –نتينياهو مجرم حرب- من أسوان لرأس التين سيناء مصرية ليوم الدين

ويشارك مئات المواطنين في المسيرة بشارع النصر أمام المنصة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، تعبيرا عن الرفض التام لقتل الأبرياء في قطاع غزة.

ومن المتوقع أن يشارك عدد كبير من رجال الفن والرياضة والسياسة في المسيرة التضامنية مع الشعب الفلسطيني.