شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: رئيسة حكومة إيطاليا تتوجه لإسرائيل بعد المشاركة فى قمة القاهرة للسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، إنه من المرجح أن رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلونى تقوم بزيادة إلى إسرائيل تستغرق بضع ساعات غدا السبت، وذلك اثر مشاركتها فى قمة القاهرة للسلام.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ميلونى تتجه إلى مصر غدا السبت للمشاركة فى قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية المصرية، والتى دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى حول أزمة الشرق الأوسط.

وسنشارك رئيسة الوزراء فى القمة اعتبارا من الصباح وستخاطب جلسة العمل الأولى.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تايانى، إن بلاده تعمل على تجنب امتداد الأزمة الحالية فى الشرق الأوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين إلى لبنان.

وقال تايانى فى تصريح أودردته وكالة الأنباء الإيطالية "آكى " خطر امتداد الصراع إلى لبنان موجود، ونحن نعمل على ضمان عدم حدوث ذلك"، مشيرا إلى أنه سيبدأ خلال الساعات القليلة المقبلة زيارة إلى تونس - والتى كانت مقر لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنوات عديدة - أملا أن يكون لها دور كصانع سلام.