شكرا لقرائتكم خبر عن "لا تهجير ولا توطين".. هتاف المئات فى ميدان الساعة بدمياط لدعم فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد ميدان الساعة وسط دمياط مشاركة المئات من أهالي المحافظة في مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وتأييد قرارات الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية، أعداد المواطنين تتزايد خاصة عقب الانتهاء من صلاة الجمعة وأداء صلاة الغائب ببعض المساجد.

وردد المشاركون هتافات داعمة مؤيدة لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعمه للقضية الفلسطينية، أبرزها " لا تهجير ولا توطين الأرض أرض فلسطين"، كما رفع المشاركون أعلام فلسطين وصورا تحمل عبارات رافضة لتهجير الفلسطينين وتصفية القضية الفلسطينية.

ويشهد ميدان الساعة وسط دمياط الآن، استمرار توافد المواطنين من أجل المشاركة في مسيرة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتأييد قرارات الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية.

وقام أهالي دمياط برفع لافتات تحمل عبارات رافضة لتهجير الفلسطينين، إضافة إلي دعمهم قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعمه للقضية الفلسطينية، إضافة إلي رفع أعلام مصر وفلسطين أعلى شرفات المنازل بمحيط الميدان.

وعلى جانب آخر، يستعد ميدان الساعة أيضا لاستقبال مسيرة مديرية أوقاف دمياط والتي ستنطلق من أمام مسجد البحر متجهة الي ميزان الساعة بعد قليل بقيادة الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف وعدد من قيادات المديرية.

كما دعت نقابة أطباء دمياط إلي تنظيم مسيرة أخري تنطلق من أمام مقر النقابة إلي ميدان الساعة بمشاركة أعضاء الجمعية العمومية تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتأييد قرارات الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية.